Coronavirus, Iss: "Incubazione tra 2 e 14 giorni" | Vaccino? "La strada non è così rapida come vorremmo" 

"Ad oggi in Italia non circola il coronavirus. In Italia abbiamo sempre tre casi". Ad affermarlo è il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro. Sul periodo di incubazione, dice, "il dato ufficiale e confermato dalle agenzie internazionali è 2-14 giorni. Questo è considerato un margine molto ampio di tutela e non abbiamo oggi evidenza per pensare che si possa ampliare