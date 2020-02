Coronavirus e mascherine, l'Oms diffonde in un video le istruzioni per l'uso

"Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assistono persone malate", raccomandano gli esperti. Ciò si legge anche nel decalogo di ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, approntato, in collaborazione con la Conferenza Stato-Regioni e con vari ordini professionali, per promuovere una corretta informazione sui comportamenti da seguire per prevenire l'infezione da coronavirus. Ma come si indossa correttamente la mascherina? Lo ha spiegato l'Organizzazione Mondiale della Sanità in un video. "Usarle male è controproducente", avverte l'Oms.