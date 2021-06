Coldiretti: un bimbo su tre è in sovrappeso | Le chiusure dovute al Covid hanno influito

IPA

Quasi un bambino italiano su tre (30%) è obeso o in sovrappeso con una tendenza aggravata dalla pandemia. I lunghi periodi trascorsi in casa, in particolare per la chiusura a più riprese delle scuole, hanno portato ad aumentare il consumo di cibi spazzatura e bevande zuccherate e a ridurre l'attività fisica, con più ore passate davanti alla tv e al pc. E' quanto emerge da un'analisi della Coldiretti.