Co-sleeping, una delle pratiche più pericolose per i neonati: ecco cos'è

Le raccomandazioni per il sonno sicuro dei neonati - La condivisione del letto è uno dei fattori di rischio più elevati per quanto riguarda la morte improvvisa e inaspettata del lattante. Attraverso le raccomandazioni del 2022 per il sonno sicuro dei neonati, l'American Academy of Pediatrics consiglia i seguenti accorgimenti: “Il coricamento in posizione supina, l'uso di una superficie di riposo solida e non inclinata, la condivisione della stanza ma non del letto, di evitare il surriscaldamento e l'utilizzo di lenzuola morbide che potrebbero ostruire le vie respiratorie". Per l'Accademia pediatrica, dunque, è preferibile "idealmente per i primi sei mesi, che i neonati dormano nella stanza dei genitori, vicino al loro letto, ma su una superficie separata e adeguata all'età e alle dimensioni del piccolo".z

Le cause di morte del co-sleeping - A determinare il decesso potrebbe essere il soffocamento meccanico: il neonato potrebbe infatti morire asfissiato dalle coperte o perché viene schiacciato da un adulto. Questo non significa non poterlo allattare o coccolare mentre si è distesi, bensì stare attenti a non addormentarsi con il bambino in braccio oppure accanto, perché potrebbe cadere, rimanere compresso sotto il peso del corpo o rimanere senz'aria. La prima regola di prevenzione da dare alle neomamme, per veitare il soffocamento, è assicurarsi sempre che il nasino del proprio bambino sia libero, soprattutto durante la poppata e durante il sonno".

La differenza tra co-sleeping e rooming-in - Altra cosa invece è il rooming-in. È una pratica che prevede la permanenza del bambino nella stessa camera della madre subito dopo il parto e che ha una serie di scopi, tra cui soprattutto quello di favorire l’allattamento al seno. A promuovere la pratica del rooming-in sono gli stessi Oms e Unicef, secondo cui "il contatto tra madre e figlio, che si realizza sia a livello epidermico che visivo immediatamente dopo la nascita, dovrebbe continuare offrendo alla madre la possibilità di tenere sempre il bambino con sé – si legge nel documento congiunto. La pratica del rooming-in dovrebbe quindi sostituire quella di tenere madre e figlio in camere separate e a contatto soltanto durante visite programmate". A differenza del co-sleeping, dunque, si condivide l'ambiente, così che il neonato possa essere costantemente preso in braccia dalla mamma (e anche dal papà) ma non si condivide il letto. Il rooming-in, a differenza del co-sleeping presenta innumerevoli vantaggi senza "rischi": facilita il crearsi di un legame affettivo: facilita l’allattamento al seno; permette un contatto più stretto con il padre e con altri familiari. Inoltre il mantenimento del contatto madre-figlio favorisce la colonizzazione della pelle e del tratto gastroenterico del neonato da parte dei micro-organismi materni, che tendono a non essere di natura patogena. Una pratica che in Italia è possibile solo in alcuni ospedali particolarmente virtuosi.

L'importanza di una "rete" di controllo - Può capitare che la condivisione del letto può avvenire involontariamente se i genitori si addormentano mentre alimentano il bambino, o in momenti di particolare stanchezza, come nel caso del Pertini di Roma. Per questo è fondamentale ribadire l'importanza di una rete di supportoe di controllo attorno a chi accudisce un neonato, dal momento che, in una fase così delicata, la stanchezza puó prendere il sopravvento in ogni momento.