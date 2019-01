Cannabis, bastano pochi spinelli per alterare il cervello dei giovani

Sono sufficienti pochi spinelli per alterare la struttura del cervello negli adolescenti. E' quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Journal of Neuroscience dai ricercatori dell'Università del Vermont, negli Usa. Un anomalo incremento del volume della corteccia cerebrale, in corrispondenza di aree legate alle emozioni e alla memoria, è stato osservato per la prima volta in quattordicenni che avevano consumato cannabis sporadicamente.