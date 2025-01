Brescia, dal Lago d'Iseo decolla il drone-dottore: consegnerà farmaci ai pazienti più isolati

"E' una data che resterà impressa nella storia". Così l'azienda sanitaria Asst Franciacorta festeggia il primo volo del suo drone-dottore. Con Overspace Aviation e l'autorizzazione di Enac, Autorità di Bacino del Sebino, insieme a comando locale dei Carabinieri, Comuni di Iseo e Monte Isola, è stato, infatti, inaugurato sul Lago d'Iseo, nel Bresciano, il primo test a livello nazionale in ambiente libero, per sperimentare le modalità di trasporto di medicinali. Un successo il progetto della stessa Asst e della Regione Lombardia: il drone può trasportare fino a cinque chili di materiale sanitario ed è in grado di volare a una velocità di 100 chilometri orari.