Le lesioni del midollo spinale rappresentano una delle principali cause di disabilità neurologica permanente. Possono essere provocate da incidenti stradali, traumi sportivi, infortuni sul lavoro o ferite da arma da fuoco. Oltre alla paralisi, più del 70% dei pazienti sviluppa dolore neuropatico cronico e, al momento, non esistono farmaci in grado di modificarne l'evoluzione. "Fin dai primi esperimenti abbiamo capito che la tossina botulinica faceva molto più che ridurre il dolore neuropatico. Osservavamo un recupero funzionale anticipato che non poteva essere spiegato dal solo effetto analgesico e che lasciava intuire l'attivazione di meccanismi di neuroprotezione e riparazione. Quell'intuizione ha guidato oltre dieci anni di ricerca e oggi ci permette di guardare con fiducia alla sperimentazione clinica" afferma Sara Marinelli, primo Ricercatore del Cnr-Ibbc e coordinatrice dello studio.