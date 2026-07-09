Il biohacker che sognava l'immortalità ha una malattia incurabile: "Il mio stomaco sta mangiando se stesso"

Johnson l'ha spiegata così: "il mio stomaco sta mangiando se stesso" e di fatto è così. A volerla riassumere usando termini un po' più scientifici il suo sistema immunitario, per un errore di riconoscimento, produce anticorpi diretti contro le cellule parietali dello stomaco, quelle che secernono l'acido cloridrico e una proteina chiamata fattore intrinseco. C'è un'ironia tragica che permea tutta questa storia: l'uomo che ha dedicato la sua esistenza alla cura del proprio corpo vede quello stesso corpo ribellarsi, fino a distruggere se stesso. Forse non siamo fatti per vivere per sempre e Bryan Johson è solo un nuovo Prometeo, condannato a farci squarciare lo stomaco dopo aver osato troppo, dopo aver provato a rubare il fuoco della vita per darlo al genere umano. L'uomo che voleva passare dal paradigma "si vive una volta sola (you only live once)" a "non si muore" (don't die) alla fine ha dovuto arrendersi a qualcosa di più grande di lui. Speriamo almeno sia felice di aver provato a essere all'altezza della più grande delle ambizioni.