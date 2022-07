Batteri oltre limiti, stop al bagno in mare in 28 punti dell'Emilia Romagna

In base ai campionamenti programmati, Arpae, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ha registrato il superamento dei limiti in 28 su 98 punti di misura. Divieti, dunque, a Goro, nel tratto di Pinarella di Cervia e in 26 località del Riminese: trenta, in tutto, i chilometri di costa coinvolti. Il divieto per il rischio di valori fuori norma è consueto nelle 24 ore successive alle piogge, perché vengono aperti gli sforatori a mare. Qui però, data la perdurante siccità, il fenomeno resta senza spiegazione. La situazione è "anomala", afferma Arpae.

Le ipotesi -

"Al momento le ipotesi possibili per spiegarne le cause sono rappresentate da un insieme di eccezionali condizioni meteorologiche, - prosegue Arpae, - che, sommandosi, possono aver avuto un effetto particolarmente impattante sulla composizione delle acque marine". Sono attualmente in corso dei campionamenti, 14 dei quali sono già stati effettuati e si attendono i risultati.

Il divieto di balneazione a Cervia -

Dal tardo pomeriggio del 27 luglio è proibito fare il bagno nel tratto di litorale ravennate che va dal porto di Cervia fino a Tagliata che si trova al confine con Cesenatico (Forlì-Cesena). Nella misura non rientra Milano Marittima che, sebbene in territorio comunale cervese, si trova a nord del capoluogo.

Il divieto di balneazione - come riportato dalla stampa locale - è scattato con un'ordinanza urgente firmata dal sindaco di Cervia Massimo Medri ed è legato all'esito delle analisi microbiologiche sui campionamenti fatti il 27 luglio nella zona a sud della costa cervese. In particola nel mirino c'è finita la concentrazione dei colibatteri risultata superiore ai limiti di legge. Il tratto di litorale interessato è di circa 5 chilometri: i relativi avvisi sono stati posizionati dalla Capitaneria di Porto e dalla locale cooperativa bagnini. Il divieto prevede, in caso di violazioni, sanzioni da 50 a 500 euro. Il sindaco ha specificato che si tratta di una misura temporanea e che si è in attesa dei risultati relativi ai campionamenti del 28 luglio.

I 30 chilometri di costa interessati -

Arpae riporta le località dove è in vigore il divieto di balneazione.Spiaggina - Comune di GoroCervia Pinarella - Comune di CerviaBellaria - Foce Vena 2 - Comune di Bellaria Igea MarinaBellaria - Foce Uso 100m S - Comune di Bellaria Igea MarinaBellaria - Rio Pircio - Comune di Bellaria Igea MarinaBellaria - Pedrera Grande N - Comune di Bellaria Igea MarinaTorre Pedrera - Pedrera Grande Sud - Comune di RiminiTorre Pedrera - Cavallaccio - Comune di RiminiViserbella - La Turchia - Comune di RiminiViserba - La Sortie - Comune di RiminiViserba - Spina-Sacramora - Comune di RiminiRivabella - Turchetta - Comune di RiminiRimini - Foce Marecchia 50m N - Comune di RiminiRimini - Foce Marecchia 50m S - Comune di RiminiRimini - Ausa - Comune di RiminiBellariva - Colonnella 1 - Comune di RiminiBellariva - Colonnella 2 - Comune di RiminiMarebello - Istituto Marco Polo - Comune di RiminiMiramare - Roncasso - Comune di RiminiMiramare - Rio Asse N - Comune di RiminiRiccione - Foce Marano 50m N - Comune di RiccioneRiccione - Fogliano Marina - Comune di RiccioneRiccione - Porto Canale 100m N - Comune di RiccioneRiccione - Porto Canale 100m S - Comune di RiccioneRiccione - Colonia Burgo - Comune di RiccioneMisano Adriatico - Rio Alberello - Comune di Misano AdriaticoMisano Adriatico - Rio Agina - Comune di Misano AdriaticoCattolica - Torrente Ventena 50m N - Comune di Cattolica