Le persone con autismo comunicano bene tanto quanto le altre

I ricercatori hanno messo alla prova l'efficacia delle comunicazioni in un gruppo di oltre 300 persone con autismo e non: la prima persona ascoltava una storia da uno degli autori dello studio e la doveva poi trasmettere alla seconda, e così via fino all'ultima. Non sono emerse differenze nella quantità di informazioni trasmesse dai vari partecipanti, ma gli individui con questa condizione preferivano interagire con altri simili a loro, e lo stesso valeva per gli individui senza questa condizione. Questo, secondo i ricercatori, è dovuto soltanto ai diversi modi di comunicare, e non a una carenza da parte di chi è affetto da autismo.