Fisici scolpiti con 15 minuti al giorno di sport via app, gli esperti: “Specchietti per le allodole”

Sui social sono sempre più frequenti gli annunci di app di fitness e yoga che promettono addominali da favola e una forma fisica perfetta con soli 15 minuti di allenamento al giorno. L’inghippo? Vengono promosse come gratuite, ma una volta scaricate, dopo qualche sessione di prova, si deve sottoscrivere un abbonamento a pagamento per poter continuare. Ma il problema non è tanto la scelta o meno di abbonarsi, quanto le false promesse che vengono pubblicizzate per convincere gli utenti. In molti casi la promozione viene fatta da persone un po' in là con gli anni, ma fisicamente in forma, che sostengono di aver trasformato completamente il loro corpo grazie all'app. Tgcom24 ne ha parlato con il nutrizionista e tecnico sportivo Riccardo Borgacci e con il medico geriatra del policlinico A. Gemelli, Antonio Sgadari. Tornare in forma con 15 minuti al giorno di esercizio è una promessa realistica? “Sono messaggi assolutamente fuorvianti - dice Borgacci - possiamo dire che qualsiasi tipo di esercizio in più sia benefico ma da lì a sostenere che si possano avere dei cambiamenti radicali chiaramente siamo al margine della truffa”. Dello stesso avviso è anche il dottor Sgadari: “Sicuramente meglio fare anche poco esercizio fisico piuttosto che niente”, ma “Internet è terreno di caccia per abbindolare le persone e offrire miraggi di dimagrimento con diete favolose o minuti di esercizi di tonificazione”.