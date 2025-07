La sopravvivenza in natura? L'ambiente può "spegnere" l'interruttore dell'istinto di fuga

"Ci ha sorpreso scoprire che l'evoluzione ha agito in una regione centrale del cervello e non, come si poteva pensare, nella percezione sensoriale periferica", dicono Katja Reinhard della Sissa e Felix Baier di Harvard. Entrambe le specie, dunque, percepiscono la minaccia allo stesso modo, cambia solo il modo con cui viene attivato l'interruttore: "Nei topi che vivono nei boschi la fuga da una potenziale minaccia è attivata da un comando immediato di 'corri'", continua Reinhard. "Nel cugino che vive in spazi aperti, non c'è alcun comando di questo tipo. Questa differenza può essere interpretata come una riorganizzazione evolutiva dei circuiti neurali per adattare al meglio la risposta di sopravvivenza", conclude la ricercatrice.