Resilienza, la forza d'animo e la capacità di adattamento allungano la vita

Lo studio è stato condotto presso l'Università Sun Yat-Sen a Shenzhen, in Cina. In età avanzata, buone capacità di adattamento possono aiutare a compensare l'impatto negativo delle cronicità e della conseguente disabilità. I ricercatori hanno esaminato l'Health and Retirement Study (HRS) degli Stati Uniti, uno studio rappresentativo a lungo termine sugli adulti statunitensi di almeno 50 anni condotto dal Survey Research Center presso l'Institute for Social Research dell'Università del Michigan. I partecipanti vengono monitorati ogni due anni.