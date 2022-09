Al via "Ascolta il tuo cuore", campagna di prevenzione cardiovascolare

La campagna

16 settembre

15 ottobre

Francesco Landi

Danacol

- Ad aprire le danze sarà il "Mese del Cuore", dalal, durante il quale verranno offerti check-up gratuiti a Milano e Roma effettuati da un team di medici coordinato da, direttore UOC Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma.proseguirà poi la sua campagna di prevenzione con misurazioni del colesterolo offerte nelle farmacie aderenti all’iniziativa su tutto il territorio italiano.

"La pandemia ha influito negativamente sulla tendenza degli italiani a condurre una vita sedentaria, c'è una disattenzione generalizzata ad adottare stili di vita salutari. Iniziative come questa giocano un ruolo fondamentale nella promozione della salute pubblica", afferma

Marco Elefanti

, direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

"Noi di Danone, con il brand Danacol, comprendiamo quanto sia importante la consapevolezza di effettuare controlli per la propria salute, ci siamo impegnati con una grande campagna anticolesterolo scegliendo non un testimonial di prodotto, ma quello che oggi si definisce un 'Ambassador for a cause': l'unico e inimitabile Elio", dichiara

Fabrizio Gavelli

, Presidente e AD Danone Italia e Grecia.

Screening

- Gli screening potranno essere prenotati sul sito www.danacol.it/ascolta-il-tuo-cuore . I medici eseguiranno la misurazione dei 7 fattori di rischio cardiovascolare: la pressione arteriosa, i valori di glicemia e colesterolo, dell'indice di massa corporea, unitamente alla valutazione dello stile di vita, delle abitudini alimentari e di alcuni parametri di performance funzionale. Al termine della visita ai partecipanti verrà rilasciata una scheda in cui saranno riportati i risultati delle valutazioni eseguite, corredati da consigli e raccomandazioni per un corretto stile di vita.