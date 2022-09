Affetto da Parkinson, atleta vicentino conclude l'Ironman di Cervia a 58 anni

A dimostrare che tutto è possibile nonostante le difficoltà tocca a Stefano Rauro, atleta e imprenditore originario di Schio (Vicenza) che convive da diversi anni con il morbo di Parkinson.

A 58 anni Rauro è riuscito a tagliare il traguardo alla gara Ironman di Cervia , dopo mesi di allenamento. "Non so se sono il primo ma sicuramente non l’ultimo” ha confessato appena oltrepassato il punto di arrivo. L'impresa è riuscita dopo aver percorso quattro chilometri a nuoto, 180 in bicicletta e 43 chilometri di corsa.