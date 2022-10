“Psoriasi c'entro anch'io”: al via alla campagna che invita i pazienti a non sfiduciarsi

In Italia sono oltre 1,5 milioni le persone con psoriasi e circa 300.000 mila quelle affette da artrite psoriasica, più di un paziente su due dichiara di non essere in cura da un dermatologo perché sfiduciato.

Non arrendersi alla malattia perché oggi può essere trattata: è questo l’invito rivolto a tutti i pazienti dalla campagna "Psoriasi c’entro anch’io", lanciata in vista della giornata mondiale della psoriasi che si celebra il 29 ottobre. La campagna fa leva su immagini realistiche della psoriasi e dell’artrite psoriasica, mostrando la progressione delle due malattie in assenza di trattamento. L’azione è rivolta a incoraggiare i pazienti a passare all’azione, parlando con specialisti o rivolgendosi ai centri specializzati, sul portale www.psoriasicentroanchio.it è possibile trovare informazioni sulle patologie, risorse utili per raccontare i propri sintomi e la mappa dei centri specializzati.