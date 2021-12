Trentotto anni fa andava in onda la prima puntata di "Ok, il prezzo è giusto!"

Il game show "Ok, il prezzo è giusto!", adattamento del programma statunitense "The Price Is Right", trasmesso sulle reti Mediaset dal 21 dicembre 1983 fino al 13 aprile 2001, è il terzo quiz più longevo della TV italiana.

Una delle caratteristiche del programma era la voce fuori campo (detta voce misteriosa), che aveva il compito di annunciare i concorrenti, descrivere i premi e supportare il conduttore con comunicazioni o precisazioni. La voce apparteneva a una persona posta dentro una cabina a vetri riflettenti mimetizzata con la scenografia.

Nel corso delle edizioni il game show non subì grandi modiche, nemmeno per quanto riguarda la conduzione. Il primo presentatore fu Gigi Sabani dal 21 dicembre 1983 al 17 dicembre 1986, ma la presentatrice più longeva è stata Iva Zanicchi, che lo presentò per tredici anni, dal 7 gennaio 1987 fino al 30 giugno 2000, per circa 3000 puntate.

Nel giorno del 38esimo anniversario della sua prima puntata rivediamo il gioco delle vetrine.