Stefano di Battista presenta il suo nuovo lavoro "La Dolce Vita"

"Realizzare questo nuovo progetto è stata una sorta di sfida", racconta Stefano di Battista, gradito ospite a Jazz meeting. "Molti del nostro mondo sono restii a confrontarsi con brani così conosciuti; ti confesso che anche io lo ero almeno inizialmente. Ho voluto come sbloccare questa barriera, con lo scopo di realizzare al meglio il progetto. Ad esempio ho provato a immaginare 'Volare', filtrandolo attraverso la mia formazione e le mie radici musicali, con una versione, se vogliamo, più introspettiva. Quando si affrontano brani come questi, l’ascoltatore si aspetta di trovare qualcosa alla Domenico Modugno o come i Gipsy King; io ho cercato di proporre un classico immortale della musica italiana, con una 'chiave' diversa. Accanto a classici della musica leggera, propongo brani di personaggi che ritengo veri e propri maestri come Piero Umiliani e Nino Rota, grandi studiosi della musica, e a loro volta compositori eccelsi, che è importante far conoscere alle generazioni più giovani.'La Dolce Vita' di Nino Rota, pur essendo apparentemente semplice e orecchiabile, in realtà dimostra tutta le genialità di questo compositore. Una sfida che ho raccolto anche con 'La Califfa' di Morricone, ma anche con 'Sentirsi Solo' di Umiliani; una musica che riesce sempre a emozionare; un ritorno al passato che guarda anche al futuro. Spesso sono composizioni di poche note che ti entrano dentro; nel caso di 'Una Lacrima sul Viso', ad esempio ho capito suonandolo tutto il suo valore musicale.