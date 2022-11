"X Files" vince il "Telegatto" 1996, lo ritira Gillian Anderson

"X Files", telefilm americano a tema alieni e fenomeni paranormali con protagonisti Gillian Anderson e David Duchovny si affermò come un programam cult per il pubblico di Italia 1 degli anni Novanta. Nel 1996, l'attrice che interpretava l'agente Dana Scully, era in Italia per ritirare il premio Telegatto come "miglior telefilm" dell'anno. "X Files" ebbe la meglio rispetto ad altri telefilm di successo come "E.R - Medici in prima Linea" e "Baywatch".

Il video ripercorre la cerimonia di consegna del Telegatto al Gran Premio Internazionale dello Spettacolo. I conduttori dell'edizione 1996 Corrado e Mara Venier chiamarono un giovanissimo Raoul Bova a proclamare il nome del vincitore uscito dalla terna. Gillian Anderson, accolta dall'applauso del pubblico presente alla serata di gala, salì sul pubblico accompagnata dalla sigla di apertura di "X Files" che ogni settimana teneva incollati allo schermo grandi e piccoli curiosi di sapere quale storia al limite della realtà gli affascinanti agenti del FBI avrebbero investigato. Rivediamo il momento della consegna del premio.