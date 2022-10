Auguri a Fausto Leali, riascoltiamo il suo blues a "Popcorn" 1980

Fausto Leali compie oggi 78 anni. Nato il 29 ottobre a Nuvolento, in provincia di Brescia, ha iniziato a suonare come professionista a soli 14 anni, prima nell'orchestra di Max Corradini e poi in quella del fisarmonicista jazz Wolmer Beltrami.

Diventato famoso grazie alla sua vocalità molto particolare, l'artista è arrivato al successo con "A chi", versione italiana della statunitense "Hurt" di Roy Hamilton. Sono seguiti altri grandi successi come "Io amo", scritto e prodotto da Toto Cutugno, "Mi manchi" e "Ti lascerò", cantato in coppia con Anna Oxa, brano che si è aggiudicato l'edizione 1989 del Festival di Sanremo.

Nel giorno del suo compleanno rivediamo Fausto Leali esibirsi in un blues, accompagnato alla tastiera dal conduttore Augusto Martelli a "Popcorn" del 1980.