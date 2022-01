"Vota la voce 1992", Alessandro Canino canta "Brutta"

Ricordate "Brutta"? Fu cantata per la prima volta da Alessandro Canino nel 1992 al 42º Festival di Sanremo con cui arrivò sesto nella categoria Novità. Il brano diventò il tormentone estivo di quell'anno e venne tradotto anche in spagnolo con il titolo di "Fea". Il testo parla di una adolescente che non si piace e che si trova alle prese con le insicurezze di quell'età.

Alessandro Canino, iniziato alla musica fin dalla tenera età grazie al padre, che era un interprete di piano-bar nell'hinterland fiorentino, fu selezionato per il Festival di Sanremo 1992 da Pippo Baudo, che in lui vide subito delle potenzialità.

Grazie al brano "Brutta" il cantante vinse il Telegatto come rivelazione musicale dell'anno. Sempre del 1992 è il primo album intitolato "Alessandro Canino", cui prese parte come corista Irene Grandi, ai suoi esordi musicali.

Rivediamo l'esibizione di Alessandro Canino a "Vota la voce" nel 1992.