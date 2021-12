Buon compleanno Irene Grandi, eccola a "Vota a Voce" 1994

Tanti auguri a Irene Grandi. La cantautrice, nata a Firenze il 6 dicembre 1969, oggi compie 52 anni. Scoperta nel 1994 dal grande pubblico grazie alle canzoni "Fuori" e "T.V.B.", scritta appositamente per lei dall'amico Jovanotti, ha raggiunto il grande successo l'anno seguente, nel 1995, con l’album "In vacanza da una vita", trainato dal fortunato singolo omonimo e dal brano "Bum Bum".

Nei suoi 27 anni di carriera, Irene Grandi ha attraversato diversi generi musicali e collaborato con artisti del panorama musicale nazionale, tra cui, Jovanotti, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Paolo Vallesi, Pino Daniele e Vasco Rossi e Tiziano Ferro. Ha partecipato a sei edizioni del Festivalbar, vincendolo due volte, e a cinque del Festival di Sanremo, conquistando il secondo posto nel 2000 con il brano "La tua ragazza sempre".

Nell’edizione del 2020 ha partecipato a Sanremo con il brano "Finalmente Io", scritto per lei da Vasco Rossi e sempre nello stesso anno Irene Grandi ha aderito a Italian Allstars 4 Life, un gruppo di oltre cinquanta artisti italiani, che hanno inciso il brano "Ma il cielo è sempre blu", il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza alla Croce Rossa Italiana per sostenere "Il Tempo della Gentilezza", progetto a supporto delle persone più fragili colpite dalla pandemia di Covid.

Si è concluso da poco il suo ultimo tour, “Io in blues”, che si è aggiudicato il Premio “Radio Rai Live” al Mei 2021 per la sua originalità.

Nel giorno del suo compleanno rivediamola, giovanissima, nel 1994 sul palco di "Vota la voce" con "T.V.B.".