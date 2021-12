Auguri a Kim Basinger: eccola con Pippo Baudo al Festival nel 1987

Buon compleanno a Kimila Ann "Kim" Basinger che, nata l’8 dicembre 1953, oggi festeggia 68 anni. Attrice sex symbol degli anni Ottanta dopo il ruolo di Elizabeth McGraw nel film cult "9 settimane e ½", esordisce nel 1978 con il film TV “Il fantasma del volo 401”. Nel 1983 diventa famosa per aver posato nuda su "Playboy" e nello stesso anno ha il suo primo ruolo importante in "Agente 007: Mai dire mai".

Il successo planetario arriva tre anni dopo col film cult "9 settimane e ½" di Adrian Lyne, grazie alle scene sexy insieme a Mickey Rourke.

Ottiene il culmine del successo con il ruolo di Lynn Bracken in "L.A. Confidential", pellicola grazie a cui vince ai Premi Oscar 1998 la statuetta come miglior attrice non protagonista, il Golden Globe e lo Screen Actors Guild Award.

Nel 2017 è nel cast della pellicola "Cinquanta sfumature di nero", accanto a Jamie Dornan e Dakota Johnson, dove ricopre il ruolo di Elena Lincoln.

Nel giorno del suo compleanno rivediamola nella sua prima intervista televisiva in Italia nel 1987.