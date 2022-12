Paolo Bonolis ai "Telegatti" ritira il premio per "Tira e Molla" nel 1997

Ai "Telegatti" del 1997 per la categoria "Giochi e quiz" riceve la famosa statuetta Paolo Bonolis. Premiato da Corrado, padrone di casa per ben sette edizioni, il conduttore viene celebrato sul palco da Pippo Baudo e Milly Carlucci con tre momenti simpatici e toccanti. Tra questi, un famoso sketch con l'attore Dustin Hoffman e l'incontro tra Sophia Loren e Marcello Mastroianni.

Paolo Bonolis intanto sul palco della trasmissione viene premiato per "Tira e Molla" insieme alla sua spalla Luca Laurenti e alla "sellerona" Ela Weber. "Nel mio programma succedono tante cose che coinvolgono il pubblico, una di queste mi sono ripromesso di farla con te", confida Bonolis a Pippo Baudo. "Non posso" replica il conduttore divertito "ho dei parenti in sala".