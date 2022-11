Bobby Solo canta "Non posso perderti" a "Popcorn" 1981

Era il 1981 quando Bobby Solo cantava a "Popcorn" la canzone d'amore "Non posso perderti". "La canzone è il brano che ho portato al Festival di Sanremo e spero possa piacere al pubblico", diceva l'artista prima di esibirsi davanti al pubblico del programma musicale di Canale 5.

Da sempre amante del rock and roll e in particolare di Elvis Presley, Bobby Solo si avvicinò alla musica quando era solo un adolescente. Notato da Vincenzo Micocci, che gli propose un contratto per la Dischi Ricordi e lo fece debuttare nel 1963 con il primo 45 giri, arrivò al grande successo nel 1964 quando partecipò al Festival di Sanremo, cantando il celebre brano "Una lacrima sul viso" e, successivamente, vincendo l'edizione del 1965 con "Se piangi se ridi".

All'anagrafe Roberto Satti, l'artista è da sempre conosciuto come Bobby Solo. Per non scontentare il padre, ex ufficiale dell'Aeronautica, che si rifiutava di vedere il suo cognome utilizzato per fare rock, Micocci propose al cantautore di utilizzare il solo nome di battesimo, ma all'inglese: "Bobby, solo Bobby". Per un errore di distrazione, della una segretaria di una casa discografica, venne registrato come Bobby Solo. Rivediamolo mentre canta "Non posso prderti" a "Popcorn" nel 1981.