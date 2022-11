Rudi e Alice de "I Cesaroni" parlano di famiglia allargata a "Buona Domenica" 2008

Famiglia allargata e felice? Secondo "I Cesaroni" assolutamente sì, è possibile. A dirlo Rudy e Alice, tra i protagonisti della fortunata sitcom di Canale 5, interpretati rispettivamente da Niccolò Centioni e Micol Olivieri. I due attori, all'epoca poco più che adolescenti, furono ospiti nel 2008 a "Buona Domenica", il popolare salotto domenicale condotto in quell'edizione da Paola Perego. Del resto, l'esperienza della simpatica famiglia della Garbatella capeggiata da Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci puntava a dimostrare che, nonostante l'affollamento, vivere in una famiglia allargata arricchisce e non ha nulla di meno rispetto a una tradizionale.

La grande famiglia de I Cesaroni. La fiction ha come protagonista la famiglia allargata dei Cesaroni, composta da due ex fidanzati ritrovatisi a Roma dopo 20 anni, Giulio Cesaroni e Lucia Liguori. I due capiscono di amarsi ancora e decidono di sposarsi e andare a vivere tutti in casa di Giulio. La convivenza tra i tre figli di lui (Marco, Rudi e Mimmo) e le due figlie di lei (Eva e Alice) sarà spesso fonte di litigi ma anche momenti di unione. A fare da contorno alla famiglia vi sono Cesare, fratello di Giulio, Gabriella, la madre di Lucia, e la famiglia Masetti, composta da Ezio, migliore amico di Giulio, Stefania, migliore amica di Lucia, e Walter, migliore amico di Marco. Nonostante il focus principale della serie riguardi la storia d'amore impossibile tra i fratellastri Marco ed Eva, nel corso delle sei stagioni (in onda su Canale 5 dal 2006 al 2014) saranno numerosissimi i personaggi che si avvicenderanno in casa della Garbatella.

Ospiti a "Buona Domenica", I due giovanissimi attori Niccolò Centioni e Micol Olivieri raccontano la vicinanza de "I Cesaroni" all'esperienza di tante famiglie allargate che convivono sotto lo stesso tetto. La stessa Micol racconta la sua personale esperienza positiva di convivenza con fratelli nati da un genitore diverso. Rivediamo l'intervista.