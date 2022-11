"Bellezze sulla neve": rivediamo la sigla del programma di Canale 5

Si chiamava "Bellezze sulla neve" ed è stato un programma di Canale 5 andato in onda per due stagioni, quella del 1991 e del 1992. La trasmissione, ispirata al celebre "Giochi senza frontiere", era la versione invernale di "Bellezze al bagno", in onda già dal 1989. Il programma che non ha avuto vita longeva ha, però, vinto un Telegatto nel 1991 come Miglior trasmissione di giochi TV.

La prima edizione, andata in onda dal 1º gennaio al 26 febbraio del 1991 per 9 puntate, è stata affidata alla conduzione di Marco Columbro e Lorella Cuccarini, con la partecipazione di Francesco Salvi a cui era affidata la parte comica del varietà, e di Linda Lorenzi che svolgeva il ruolo di valletta. La trasmisisone andava in onda da Madonna di Campiglio, località sciistica in trentino, dove venivano organizzati alcuni giochi ambientati sulla neve.

La seconda edizione, invece, è stata affidata alla conduzione di Claudio Lippi con la collaborazione di Sabrina Salerno e il cabarettista Gianfranco Fino. I giochi nell'edizione del 1992 si svolgevano a Bormio, località sciistica della Valtellina. Rivediamo insieme la sigla del programma.