"Telegatti" 1987, Enrica Bonaccorti è il personaggio femminile dell'anno

Ai "Telegatti" del 1987, presentati da Mike Bongiorno, Enrica Bonaccorti viene premiata come personaggio femminile dell'anno sbaragliando le sue colleghe Raffaella Carrà e Lorella Cuccarini. In un lungo abito rosso, l'ex attrice sale sul palco per il ritiro della famosa statuetta: "Sono emozionata ma credo sia comprensibile. Non penso al mio lavoro come una gara ma è veramente un piacere essere qui".

"Cosa posso dirvi, grazie infinite. Sono particolarmente riconoscente ai miei colleghi, a cominciare da Raffaella Carrà, perché sono persone che ho sempre guardato in televisione e seguito. Ho sempre cercato d'imparare da Pippo Baudo e Mike Bongiorno, a cui non avrei mai pensato di dare del "tu". Sono davvero molto riconoscente e felice di essere qui" conclude Enrica Bonaccorti.