Le cadute di Marco Columbro a "Bellezze sulla neve" 1991

Marco Columbro è uno dei conduttori con più programmi all'attivo del panorama televisivo italiano, pur essendosi ormai allontanato dagli schermi da un paio d'anni. Tra questi c'era anche "Bellezze sulla neve", la trasmissione in versione invernale di "Bellezze al Bagno" e ispirata al celebre "Giochi senza frontiere". Canale 5 la propose nel proprio palinsesti per due stagioni: il 1991 e il 1992, riuscendo a conquistare anche un Telegatto nel 1991 come Miglior trasmissione di giochi TV.

In questo video, rivediamo proprio Columbro e Cuccarini sfidarsi in una divertente gara sui pattini: il conduttore però non sembra essere molto a disagio sul ghiaccio, regalando al pubblico rovinose cadute.