Una giovanissima Nicole Grimaudo si esibisce a "Non è la Rai" 1994

Anche Nicole Grimaudo fu lanciata da "Non è la Rai". Oggi la ricordiamo in fiction di successo come "R.I.S. - Delitti imperfetti" o in film come "Mine vaganti" di Ferzan Ozpetek, ma non tutti sanno che i primi passi dell'attrice nel mondo dello spettacolo sono iniziati quasi 30 anni fa durante la trasmissione cult ideata da Gianni Boncompagni.

Il programma, che divenne un fenomeno di costume all'inizio degli anni 90, ha infatti lanciato tantissime showgirl e attrici come per esempio Claudia Gerini, Antonella Elia, Yvonne Sciò, Lucia Ocone, Sabrina Impacciatore, Miriana Trevisan, Antonella Mosetti. Tra queste c'era anche Nicole Grimaudo, nata Caltagirone il 22 aprile 1980, che nel corso della sua carriera si è divisa tra produzioni cinematografiche e televisive. Nel video in alto, la rivediamo cantare insieme al pubblico di "Non è la Rai" la canzone "Vattene via".