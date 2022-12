La moda di fine anni '90 secondo "Fuego" nel 1999

Nel 1999 le telecamere di "Fuego" andarono in giro per Londra, la più cosmopolita tra le capitali europee, per fare il punto sulla moda anni '90 e osservare lo stile delle persone di tendenza.

"Non mi piace uno stilista in particolare. Preferisco mischiare cose differenti: trovare capi firmati e accostarli a vestiti di seconda mano, come fanno in molti qui", spiega una ragazza particolarmente attenta al look, con indosso sandali bassi, calzettoni rosa e un completo in jeans.

In generale, ciò che era emerso fu un rifiuto dei colori forti, in favore di una sempre maggiore semplicità e comodità dei capi. Spazio, quindi, a scarpe da ginnastica, pantaloni larghi e - per quanto riguarda le ragazze - gonne da indossare sopra ai pantaloni stessi. Tutti i particolari nel servizio di "Fuego".