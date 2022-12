Le "Bellezze sulla neve" cantano la sigla del programma nel 1991

Presentato da Claudio Lippi con la partecipazione di Sabrina Salerno, "Bellezze sulla neve" è stato un programma di Canale 5 andato in onda per due stagioni, quella del 1991 e del 1992. Nel video della sigla del programma, si vede un giovane Lippi percorrere le strade innevate di Bormio con un fuoristrada con a bordo: un panda, uno scoiattolo, un orso bianco e un pinguino, tutti di dimensioni giganti.

Una volta fatti scendere gli "ingombranti" passeggeri dall'auto, parte la sigla dallo studio dove delle ragazze in abiti bianchi intonano la sigla del programma di Canale 5. Ispirata al celebre "Giochi senza frontiere", "Bellezze sulla neve" era la versione invernale di "Bellezze al bagno", in onda già dal 1989. Il programma ha vinto un Telegatto nel 1991 come Miglior trasmissione di giochi TV.