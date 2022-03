Telegatti 1995, l'attore Luke Perry ritira il premio per Beverly Hills 90210

Luke Perry è stato il volto di Dylan in "Beverly Hills 90210", telefilm culto dell'epoca, ruolo croce della sua carriera d'attore che gli ha dato fama mondiale. La sua unica apparizione italiana fu al Teatro Nazionale di Milano in occasione dell'edizione 1995 dei Telegatti.

L'allora 29enne Luke Perry, all'apice del successo, ritirava dalle mani di Nancy Brilli il premio per il miglior telefilm straniero. Dopo un "grazie" detto in italiano, Luke si era prestato a un simpatico siparietto con Corrado, conduttore della serata, che gli chiedeva se nella vita fosse irrequieto come il personaggio di Dylan: "Sono diverso, non sono così agitato. Ma in verità non sono neanche poi troppo lontano dal personaggio".

L'attore, morto a 52 anni stroncato da un ictus, ha poi ricevuto sul palco la visita di una fan recatasi davanti al Teatro Nazionale fin dalle prime ore del mattino. Gli aveva portato un palloncino rosso a forma di cuore e aveva ottenuto in cambio un lungo bacio sulla guancia e un paio di occhiali da sole. "Senza di questi – le disse Perry - non puoi venire a Bevery Hills”.