Ornella Vanoni canta "Che cosa c'è" a Popcorn 1981

Ornella Vanoni è una delle artiste italiane dalla carriera più longeva ed è tra le più amate del nostro panorama musicale. Dotata di uno stile interpretativo molto personale e sofisticato, che le conferisce una timbrica vocale fortemente riconoscibile, la cantante diviene popolare quando nel 1960 incontra il cantautore Gino Paoli.

La loro unione iniziò per motivi artistici: i due si conobbero nella casa discografica Ricordi. Paoli le scrisse la sua prima canzone d’amore dal titolo "Me in tutto il mondo". I due si innamorarono e Paoli dedicò alla Vanoni uno dei suoi successi immortali: "Senza fine". Il cantautore scrisse per Ornella altri brani tra cui "Anche se", "Che cosa c’è" e "Gli innamorati sono sempre soli". La loro era però una relazione clandestina. Paoli era infatti sposato con Anna Fabbri che dopo qualche anno chiese alla Vanoni di farsi da parte. Riascoltiamola cantare a "Pop Corn" proprio uno dei suoi più grandi successi: "Che cosa c'è", nell'edizione del 1981.