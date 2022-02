"Non è la Rai" 93, Miriana Trevisan e Laura Freddi cantano "Hanno ucciso l'uomo ragno"

Rivediamo l'esibizione di ballo e canto di Miriana Trevisan e Laura Freddi a "Non è la Rai" 1993 sulle note del brano "Hanno ucciso l'Uomo Ragno", singolo del gruppo musicale 883, il secondo estratto dall'omonimo album del 1992.

"Non è la Rai" è stato uno storico programma Mediaset con cui Gianni Boncompagni ha rivoluzionato il linguaggio televisivo italiano. Ha debuttato il 9 settembre 1991 ed è andato in onda per quattro edizioni, prima su Canale 5 e successivamente su Italia 1. Alla conduzione della prima stagione venne chiamata Enrica Bonaccorti, a cui seguì Paolo Bonolis, e infine Ambra Angiolini per le ultime due.