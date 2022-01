Michelle Hunziker compie 45 anni: rivediamola a "Colpo di fulmine"

Buon compleanno Michelle Hunziker: la conduttrice e showgirl svizzera, diventata negli ultimi anni una dei volti più amati del piccolo schermo italiano, compie 45 anni. Nel corso della sua carriera, la presentatrice ha fatto praticamente di tutto: da "Striscia la Notizia", al Festival di Sanremo, passando per il palco di "Zelig" che l'ha consacrata fino al recente successo di "All Together Now".

I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, però, li ha mossi grazie a "Colpo di fulmine", il programma andato in in onda dal 1995 al 1999 su Italia 1: si trattava di un dating show itinerante che si proponeva di far incontrare l'anima gemella. Ogni puntata, il conduttore di turno (oltre a Nudo e Hunziker, c'erano anche Alessia Marcuzzi e Rebecca Ream) selezionava una persona che era chiamata a scegliere un possibile partner e invitarlo a un appuntamento al buio. Per festeggiare i 45 anni di Michelle, la rivediamo con Walter Nudo nell'ultima puntata della stagione '97-'98.