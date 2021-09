Correva l'anno 1995: gli Oro cantavano “Vivo per lei” a "Non è la Rai"

Lo sapevate che “Vivo per lei”, canzone portata al successo da Andrea Bocelli in coppia con Giorgia e poi interpretata in diverse lingue e con diverse partner è un brano degli Oro?

Nella sua versione iniziale intitolata si intitolava “Vivo per... “ ed era interpretato dagli Onde Radio Ovest, di cui Zelli e Mengali sono stati la prima e la seconda voce, e pubblicato nel 1995 nell'omonimo album di esordio della band.

Nel 1995 con questa canzone gli Oro parteciparono alla manifestazione "Un disco per l'estate", ma il brano non ebbe subito la grande popolarità che avrebbe avuto in seguito, diventando un successo italiano, conosciuto in tutto il mondo.

Rivediamo l'esibizione degli Oro durante una puntata di "Non è la Rai".