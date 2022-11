L'uso del telefono a "Bim Bum Bam" nel 1990

Driiin Driin. Il telefono è il protagonista di una puntata di "Bim Bum Bam" del 1990, celebre contenitore pomeridiano per i più piccoli in onda sulle reti Fininvest, condotto tra gli altri da Paolo Bonolis, Licia Colò e Marco Bellavia, per quasi vent'anni. Dal Museo della Scienza e della Tecnica di Milano nel padiglione dedicato alla telefonia, l'incredibile Debby spiega ai ragazzi il funzionamento di un apparecchio che ha fatto la storia delle comunicazioni. Un innovazione destinata a mutare ancora radicalmente col debutto dei telefoni cellulari.

Leggi Anche Rita Rusic in versione cantante ad "Azzurro" 1987

"Si tratta di un oggetto che fa parte della stanza e che vede spesso attaccati per ore e ore genitori, fratelli e sorelle" - dice l'incredibile Debby - "Del resto il telefono funziona tutto il giorno e può squillare quando meno ce lo si aspetti. Ed è fondamentale non solo per chiacchierare con l'amica del cuore e ordinare una pizza, ma anche ad esempio per ordinare le merci o lavorare in banca". Rivediamo nel video la simpatica lezione di telefonia targata "Bim Bum Bum".