Rita Rusic in versione cantante ad "Azzurro" 1987

Rita Rusic ha rivestito tanti ruoli nella sua vita: attrice, modella, produttrice cinematografica e anche cantante. Eccola quando si esibì nel programma televisivo musicale "Azzurro", andato in onda prima su Rai Due e poi successivamente Italia 1.

L'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori venne scoperta da Adriano Celentano che la fece partecipare al film "Asso". Ma il primo ruolo da protagonista arrivò nel 1982 quando recitò nel film cult "Attila flagello di Dio" dopo la rinuncia di Eleonora Giorgi. Non trovando a lungo un'attrice adatta, venne chiesto proprio a Vittorio Cecchi Gori di far fare un provino alla sua fidanzata e da lì la sua carriera decollò.







Nello stesso periodo ha intrapreso anche la carriera di cantante pubblicando nel 1984 l'album "Love Me o Leave Me Now". L'anno dopo ha inciso insieme a Celentano il brano "Sex Without Love", canzone inserita anche nel film "Joan Lui – Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì", in cui recitarono entrambi.





Più recentemente è tornata in tv: nel 2020 Rita Rusic ha partecipato alla quarta edizione del "Grande Fratello Vip", condotta da Alfonso Signorini, dove è rimasta solo 20 giorni a causa dell'eliminazione. Nel 2022 insieme all'attuale fidanzato, Cristiano Di Luzio, ha partecipato alla prima edizione di Pechino Express targata Sky.