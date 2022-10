Antonella Elia vittima di "Scherzi a parte" 1994

Antonella Elia non è scampata alla "trappola" di "Scherzi a Parte". Anche la showgirl nel 1994 è stata vittima di una messinscena architettata dagli autori: inizialmente, segue le indicazioni del pittore e si presta a posare con i diversi elementi portati dall'artista all'interno di un giardino.

Quando il pittore si allontana dalla sua opera, Antonella Elia si avvicina incuriosita per vedere come la sta ritraendo ed ecco la terribile sorpresa: sulla tela trova rappresenta una scena sessuale con lei protagonista e rimane senza parole. "Io spero che lei sappia quel che fa. - va all'attacco del pittore - Io non vedo l'immagine della purezza di cui mi aveva parlato". La showgirl decide, comunque, di fidarsi ancora, prima di sbottare completamente: "Lei è pazzo! Ma come si permette di fare queste schifezze! Si vergogni!".

A questo punto Antonella Elia perde definitivamente la calma e incomincia a schiaffeggiarlo... rivediamo come è andata a finire a "Scherzi a Parte".