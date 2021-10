Tanti auguri a Mara Venier: rivediamo la sua emozione ai "Telegatti" per il premio alla figlia

Compleanno importante per Mara Venier: l'attrice e conduttrice televisiva spegne infatti 71 candeline. Nata a Venezia il 20 ottobre 1950, Mara Povoleri, questo il suo vero nome, inizia la carriera nel cinema dopo essersi trasferita a Roma assieme all'allora marito, l'attore Francesco Ferracini, da cui a soli 17 anni aveva avuto una figlia, Elisabetta.

Dopo il debutto nel 1973 come protagonista del film "Diario di un italiano" di Sergio Capogna, recita in numerose altre pellicole: molte erano commedie all'italiana, diversi i film con il compagno Jerry Calà, ma anche in fiction televisive. Dai primi anni Novanta inizia anche a condurre programmi tv: nel 1993 la sua prima esperienza a "Domenica In", trasmissione che condurrà per tantissime stagioni, a più riprese.

Per festeggiare il suo compleanno la rivediamo nel 1995, sul palco dei Telegatti assieme al grande Corrado, quando si commuoveva per il premio vinto dalla figlia Elisabetta Ferracini, per il programma Solletico.