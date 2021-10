Il 1° ottobre 1987 andava in onda la prima puntata di "Telemike", il programma televisivo condotto da Mike Bongiorno su Canale 5 il giovedì in prima serata per 5 edizioni fino all’11 giugno 1992.

Il quiz, ideato dallo stesso Mike, Luigi Albertelli e Illy Reale con la partecipazione di Ludovico Peregrini nel ruolo di "Signor No", proponeva ai concorrenti domande di cultura generale e di attualità, giochi e indagini demoscopiche. Gli ospiti italiani e internazionali arricchirono la trasmissione: durante la prima puntata intervennero i Bee Gees e Julio Iglesias. La principale novità fu quella dei collegamenti esterni via satellite anche internazionali.

Mike Bongiorno, nato a New York il 26 maggio del 1924, è scomparso l’8 settembre del 2009. Soprannominato il "re dei quiz" per i numerosi giochi a premi condotti, è considerato tra i padri fondatori della televisione italiana insieme a Raimondo Vianello e Corrado. Rivediamo il video di un giovanissimo Alberto Tomba che premia Mike Bongiorno ai "Telegatti" del 1988.