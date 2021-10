Buon compleanno Samuele Bersani, rivediamolo al "Festivalbar" 1995 con "Spaccacuore"

Samuele Bersani, uno dei cantautori italiani più sensibili della sua generazione, festeggia compleanno il 1° ottobre. Appassionato di musica fin da giovane, dopo l'infanzia e l'adolescenza a Cattolica, si trasferisce a Bologna dove viene notato dal maestro Lucio Dalla. È proprio quest’ultimo a farlo conoscere al grande pubblico offrendogli la possibilità di aprire le sue date del Cambio Tour del 1991.

L’anno seguente, nel 1992, esce il suo primo album, "C’hanno preso tutto2, che ottiene subito un discreto successo. La svolta arriva nel 1994 con il secondo disco, "Freak", che rimane per oltre 56 settimane consecutive tra i 100 album più venduti in Italia, trascinato da brani di grande successo come "Spaccacuore", terzo singolo estratto dall'album, cantata dal cantautore di Rimini al "Festivalbar" nel 1995.

Il brano, scritto dallo stesso Bersani e da Lucio Dalla, è stato scelto ed inserito nel 2000 come colonna sonora del film "Chiedimi se sono felice" di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Nel 2009 è stata anche omaggiata dalla versione di Laura Pausini, che l’ha aggiunta nel suo album Laura Live World Tour '09 e tradotta anche in lingua spagnola "Dispárame" e inserita nell’album Laura Live Gira Mundial 09.