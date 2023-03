Maurizio Seymandi intervista Paul McCartney a "Superclassifica Show" 1989

Nel 1989 a "Superclassifica Show" Paul McCartney parlava a Maurizio Seymandi di Elvis Costello, con cui aveva collaborato nel suo diciassettesimo album "Flowers in the Dirt". "Lui è molto bravo e mi rende facile il lavoro - rivelava MacCartney - parla molto, sicuramente, ma anche io parlo molto, quindi è perfetto. Lavoriamo scambiandoci le rispettive idee, è un 50 e 50".

Un metodo di lavoro, quello di Costello, che al cantautore inglese ricordava John Lennon: "Elvis ha delle forti opinioni, dice le cose per quel che sono, e John era simile. Lavorare con lui è stato un po' come lavorare con John. Inoltre, tutti e due hanno gli occhiali".

"È un disco all'insegna della spontaneità perché essere spontanei è meglio che essere seri", spiegava McCartney a proposito del suo ultimo lavoro, il 17esimo, specificando di non essere scaramantico: "Il 17 è un buon numero per me, molto buono".