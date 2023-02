I Cugini di Campagna cantano "No tu no" a "Popcorn" 1980

I più giovani forse non hanno mai sentito nominare i "Cugini di Campagna", che presto calcheranno il palco del Festival di Sanremo per la prima volta in assoluto in 53 anni di carriera. Il gruppo musicale pop italiano, fondato nel 1970 a Roma, ha scritto una pagina importante della musica leggera italiana grazie al loro look e allo stile del loro cantato.

Restano indimenticabili alcuni dei loro titoli, che ancora oggi vengono riproposti: "Anima mia", "Un'altra donna" (che resta nella Hit Parade italiana nei primi dieci posti per più di 44 settimane), "È lei", brani caratterizzati dall'esecuzione in falsetto, che ha reso caratteristiche le loro canzoni.

La formazione iniziale non si è conservata nel tempo e nel corso dei decenni alcuni componenti del gruppo sono cambiati, ma look e falsetto sono sempre rimasti i loro tratti distintivi.

A Sanremo 2023 si esibiranno col brano "Lettera 22", scritto dal duo La Rappresentante di Lista. Nell'attesa di vedere se le loro caratteristiche sono rimaste immutate, rivediamoli a "Popcorn" nel 1980 cantare "No tu no".