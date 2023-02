Ambra racconta il suo arrivo a "Non è la Rai" a "La Grande Avventura 1995"

Una giovanissima Ambra Angiolini racconta il suo arrivo a "Non è la Rai" nella trasmissione "La Grande Avventura" nel 1995. "Ho iniziato nel 1991. C'era un programma estivo che si chiamava Bulli e pupe, e io feci un provino tanto per giocare, avevo 14 anni e ai tempi frequentavo una scuola di danza. Siamo partiti in cinquemila per poi restare in sessanta ragazzi, per me già quello fu un traguardo. Dopo il programma estivo a settembre sono approdata a Non è la Rai dove in un certo senso sono diventata Ambra", spega l'adolescente.

"Abbiamo registrato un migliaio di puntate, ancora ne porto i segni - aggiunge Gianni Boncompagni - forse il successo è stato dovuto dal fatto che non abbiamo preparato nulla prima, è nato così, spontaneamente. Se ne è parlato subito, nel bene e nel male". E su Ambra Angiolini l'autore racconta: "È una ragazzina curiosa, a quindici anni faceva cose che le ragazze della sua età non facevano. Ha incuriosito la stampa proprio perché non è una ragazza comune, fa la moltiplicazione dei panini all'olio e dei pesci, poi cammina sulle acque".