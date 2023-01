Jo Squillo e la poltrona che scotta a "Scherzi a parte" 1992

Temperature elevate per Jo Squillo, tra le prime vip vittime di "Scherzi a parte", il programma delle burle ai personaggi famosi in onda dal 1992 sulle reti Mediaset. La cantante era ospite di Marco Balestri - ideatore di molti scherzi - nella trasmissione "Senti chi parla". La telefonata di una finta fan dalla Russia chiedeva a Jo Squillo di esibirsi con "Siamo donne", la hit cantata in coppia con Sabrina Salerno. Parte la base ma durante l'esibizione si verificano una serie di piccoli incidenti e l'artista, anche se indispettita, fatica a cantare fino alla fine del brano.

Invano Jo Squillo segnala i problemi tecnici al conduttore Marco Balestri. Non appena prende nuovamente posto sulla poltrona per proseguire l'intervista la cantante subisce altre disavventure: prima nota la patta aperta del conduttore e poi sente la temperatura della sedia aumentare in pochi secondi costringendola a salire sulla poltrona dello stesso Balestri. L'imbarazzo sembra rovinare definitivamente l'intervista quando dalla regia compare il cartello "Scherzi a parte". Rivediamo il video della burla.