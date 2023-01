Addio a Gina Lollobrigida, ecco quando vinse il Telegatto nel 1989

Addio a Gina Lollobrigida: una delle ultime grandi dive del cinema italiano si è spenta lunedì 16 gennaio all'età di 95 anni. Considerata tra le migliori attrici nostrane sul grande schermo, ha avuto la possibilità di lavorare con registi di fama internazionale come Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi, Alessandro Blasetti e Mario Soldati. La sua carriera è stata costellata anche di molti riconoscimenti nazionali ed esteri: tra cui sette David di Donatello, due Nastri d'argento e un Golden Globe per il film "Torna a settembre".

Nata il 4 luglio del 1927, la "Lollo" iniziò a recitare nel 1945. La sua passione per il cinema la fece arrivare fino ad Hollywood dove ottenne un grande successo di pubblico e di critica. In questo video, la rivediamo nel 1989, quando fu chiamata a salire sul palco dei "Telegatti" da Mike Buongiorno e Heather Parisi: a Gina Lollobrigida, infatti, andò il premio come miglior sceneggiato per "La Romana".