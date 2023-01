L'esibizione dei Simply Red ai "Telegatti" 1989

Sul palcoscenico del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo il gruppo inglese canta la hit "If You Don't Know Me by Now"

Era il 1989 quando i Simply Red calcavano il palcoscenico dei Telegatti, il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, per cantare la loro hit "If You Don't Know Me by Now".

Scritta da Kenny Gamble e da Leon Huff, la canzone è stata incisa in origine nel 1972 da Harold Melvin & the Blue Notes, per poi essere eseguita da diversi artisti. Nonostante le varie versioni, rappresenta, assieme a "Holding Back the Years", uno dei più grandi successi del gruppo inglese.

Secondo singolo estratto dall'album "A New Flame", fa anche parte della colonna sonora del film "American Psycho", con protagonisti Christian Bale, Willem Dafoe e Jared Leto.