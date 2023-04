La spiritualità secondo Jovanotti ospite a "Target" 1993

A tavola il rapper Jovanotti conversa di spiritualità insieme a Don Gino Rigoldi. Era il 1993 e l'inedita coppia rilasciava un'intervista a "Target", rotocalco di Canale 5 ideato da Gregorio Paolini e condotto da Gaia De Laurentiis. "Vi presento Don Gino che mi ha cambiato il modo di vedere tante cose, credo che la spiritualità possa aiutare a vivere meglio", racconta Jovanotti che in quell'occasione ammetteva di non essere praticante. "Credo in un Dio di tutti, non mi piace pensare a un Dio che sia solo mio e non quello di un indiano o di un africano".

"Se l'idea di un Dio padre di tutti gli uomini fosse assunta più profondamente forse potrebbe essere la premessa per dei cammini di ricerca molto buoni per i ragazzi di oggi", gli risponde il presbitero milanese che dedica la sua vita a ospitare giovani che, una volta usciti dal carcere minorile, non hanno famiglia o posto dove andare. Rivediamo l'intervista di Jovanotti e Don Gino Rigoldi a "Target" 1993.